長きにわたってプレミアリーグ最多出場記録を保持していた元イングランド代表MFギャレス・バリー氏が「最もクレイジーなチームメイト」として元イタリア代表FWマリオ・バロテッリの名前を挙げている。英『デイリースター』が伝えた。アストン・ビラやマンチェスター・C、エバートンなどでプレーしたバリー氏。プレミアリーグで通算653試合に出場しており、先日、MFジェームズ・ミルナーに破られるまで、最多出場記録保持者とな