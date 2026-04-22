【写真＆動画】ジェシー＆篠原涼子＆藤木直人『ZIP!』『DayDay.』オフショット／センター分けの茶髪だったジェシー ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』Season2の公式Xが更新され、SixTONESのジェシー、篠原涼子、藤木直人の3ショットが公開された。 ■ジェシー、篠原涼子、藤木直人の豪華3ショット 3人は4月22日放送の『ZIP!』に出演。公式Xでは、3人そろっての