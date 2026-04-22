【その他の画像・動画等を元記事で観る】 角川映画50周年プロジェクト第三弾として、これまで数多くドラマ化、リメイクをされ、多くの世代から愛され続けている『セーラー服と機関銃』と『時をかける少女』が、2027年に舞台化決定。 『時をかける少女』の主人公・芳山和子役に、乃木坂46の小川彩、『セーラー服と機関銃』の主人公・星泉役に、乃木坂46の菅原咲月が決定した。 ■「新たな時をかける