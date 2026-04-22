【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ハンバート ハンバートの企画アルバムシリーズ『FOLK』2作品の初のアナログ化が決定。7月22日にリリースとなる。また、THE FIRST TAKEで披露した「虎」の音源が、4月22日に配信リリースされた。 ■『FOLK』は過去の名曲を、サポートなし・ふたりきりの演奏で録音する企画アルバムシリーズ ハンバート ハンバートが、自身の定