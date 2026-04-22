米スポーツメディア『The Athletic』のケン・ローゼンタール記者が、打撃好調のダルトン・ラッシング捕手（ドジャース）に言及。「大きな見返りがない限り、チームはトレードを検討しないだろう」と予測した。あくまでウィル・スミス捕手の控えという立場のため、出場機会は限定的。そのため、活躍の場を求めて新天地へ向かう可能性が否定できず、今後の展開が注目の的となっている。 ■DH