本日4月22日（水）よる8時〜9時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、渡辺翔太（Snow Man）、増田彩乃（CUTIE STREET）、高橋成美らをゲストに迎え「ダイエットはつらいよ大賞」をお届け。元フィギュアスケーターの高橋は「昔が羽だとしたら今は羽束」と独特な例えで体重の増加を表現し、全員「羽束がわからない！」と困惑。また、現役を引退してから調味料を使うようになったことで「世界が変わりま