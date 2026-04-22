タレントの坂下千里子が22日、自身のインスタグラムを更新。19日に50歳の誕生日を迎えたことを伝えた。坂下は「19日にお誕生日を迎えまして、、、ついに大台乗りましたー」と報告。「テニス仲間と家族と共に本当にありがたい最高の誕生日を過ごさせていただきました。これからもどうぞよろしくお願いします」とつづった。この投稿を受け、親交のあるタレント・安田美沙子が「ぱいせん、おめでとうございます」と祝福。ほしの