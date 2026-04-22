◇MLB ジャイアンツ-ドジャース(日本時間22日、 オラクル・パーク)ドジャースが4回に1死満塁のチャンスをつくり、相手先発のランデン・ループ投手から1点を返しました。4回、ここまで好投を続けていた相手先発のループ投手の投球が乱れ、先頭のフレディ・フリーマン選手が四球で出塁すると、1アウトからマックス・マンシー選手も四球で1、2塁のチャンスをつくります。ここでダルトン・ラッシング選手はカウント3-1から、5球目を自