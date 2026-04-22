モデルの山田優（41）が22日、都内で行われたヘアケアブランド「クレオズボーテ」の新商品発表会に出席した。同ブランドの製品を愛用しているという山田は「仕事、家事、育児と追われている中で自分にかける時間があまりない。その中で楽しみながらヘアケアできています」と話した。同製品を使う前はシャンプー後に髪を乾かさないこともあったといい、「そのまま寝てしまうことも…」と照れ笑い。「この商品は熱を加えるといい