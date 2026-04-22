(P)&(C) SOURCE MUSICLE SSERAFIMが、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルとグループ公式SNSで、4月24日に公開予定の「CELEBRATION」のMVティザーを公開した。本映像では、LE SSERAFIMと怪物が交互に映し出されている。ティザー映像の中で、5人のメンバーは巨大な扉を勢いよく開けて登場し、冒頭から圧倒的な雰囲気を感じさせる。眉ピアスや緑がかったアイメイクなど、メンバーたちの衝撃的なビジュアルチェンジも注目だという。