日向坂46が、2026年5月20日に発売する17thシングル「Kind of love」の収録内容、歌唱メンバー、特典映像、さらにバックカバーが解禁された。今作の表題曲「Kind of love」は、四期生の藤嶌果歩が初単独センターを務める楽曲で、すでに各音楽配信サイトにて配信がスタートしている。そして、全形態共通のカップリング曲として、四期生・平岡海月が初センターを務める、ひなた坂46（日向坂46のアンダーメンバーの呼称）メンバーによ