今回のテーマは、緊迫化する中東情勢を受けた原油先物市場への介入可能性と、それを受けた日本銀行の金融政策決定会合における利上げ観測の変容という二つの論点です。これらは足元の市場動向を読み解くうえで極めて重要であり、相互に関連しながら為替や資産価格に大きな影響を与えています。特に直近では、中東情勢に大きな揺り戻しが生じました。先週までの「停戦合意への期待」という楽観的なシナリオは、18日土曜日の夜に報じ