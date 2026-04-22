NEXERは4月15日、エドモントン輸入住宅と共同で実施した「住宅の『長く愛せる価値』に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は4月2日〜7日、持ち家に住む全国の男女400人を対象に、インターネットで実施した。「長く住み続けたい」と思える家の条件「長く住み続けたい」と思える家の条件について尋ねたところ、「住み心地が良いこと」(61.3%)が最も多く、「丈夫で長持ちすること」(54.8%)、「周辺環境が良いこと」(46.8%)と続