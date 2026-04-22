フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)で、19日に放送された「僕と師匠とチンドン屋 〜24歳 令和の師弟物語〜」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「注目度」の高いシーンが明らかになった。街を練り歩く風知さん、足立さん(左から)(C)フジテレビかつては、町の宣伝役として親しまれてきたチンドン屋