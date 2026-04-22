Ｆ１アストンマーティンとコンビを組むホンダ・レーシング（ＨＲＣ）の現場責任者・折原伸太郎ゼネラルマネジャー（ＧＭ）らが最新情報を発表したと、スペイン紙「マルカ」や各専門メディアが報じた。アストンマーティンは今季開幕から大苦戦。ここまで３レースで完走したのは１度だけでフェルナンド・アロンソ（スペイン）が３月の日本グランプリ（ＧＰ）で成し遂げた。改善は進んでいるものの、他チームと勝負を繰り広げるほ