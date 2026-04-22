Microsoftが、2025年10月に50％値上げした「Xbox Game Pass Ultimate」を大幅に値下げすることを表明しました。Xbox部門のアシャ・シャルマCEOは「多くのプレイヤーにとって高くなりすぎた」と述べています。Game Pass Ultimate has become too expensive for too many players. Starting today, we’re dropping the price from $29.99 to $22.99/month.Future Call of Duty titles will no longer join Game Pass Ultimate on da