ソニーがイギリスの「オンライン安全法(Online Safety Act)」への準拠を開始し、PlayStationをプレイするユーザーに対する年齢確認を導入しました。イギリスとアイルランドのPS4・PS5ユーザーは、2026年6月以降は年齢確認を行わないと一部機能を使用できなくなります。Age verification frequently asked questions (UK)https://www.playstation.com/en-gb/support/account/age-verification-faq/PlayStation’s age-gating restri