Netflix Japanの公式SNSが22日、更新され、現在好評配信中のNetflixシリーズ『九条の大罪』に関するトリビアとして、俳優の町田啓太が演じている半グレのリーダー・壬生憲剛の制作秘話を公開した。【写真】町田啓太、ごりごりタトゥーで“愛犬”に笑顔本作は、真鍋昌平の累計発行部数400万部超の同名漫画を実写化。法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の