インスタグラムを更新体操女子の杉原愛子（TRyAS）が20日、自身のインスタグラムを更新。5位だった全日本個人総合選手権について報告し、自身がプロデュースする体操のユニホーム「アイタード」にも「どっちの色が好きですか？」と問いかけると、反響が広がった。19日まで行われた全日本個人総合選手権で5位だった杉原。「怪我なく無事に終えることができ、本当にホッとしています」「自分の気持ちの弱さにも改めて気づくこと