ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は21日（日本時間22日）、敵地ジャイアンツ戦に先発。初回に3失点した。失点シーンでは、味方外野手同士が激突した。実況席もその衝撃を伝えていた。初回の山本の投球。安打と四球で無死満塁とすると、4番ディバースにタイムリーを許した。続くシュミットの当たりは左中間に高々と上がるフライ。これを中堅手コールと左翼手テオスカー・ヘルナンデスが共に追いかけると、コ