オールドフォレスター・ターフクラシックＳ・米Ｇ１（５月２日、チャーチルダウンズ競馬場・芝１８００メートル）への出走を予定していたシンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）が遠征を取りやめ、登録している天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）に出走することになった。新たに岩田望来騎手＝栗東・フリー＝とコンビを組む。矢作調教師が４月２２日、明らかにした。同馬は栗東