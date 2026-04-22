バレーボール女子・野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）の撮影ショットにフォロワーが沸いた。野中は２２日までにインスタグラムを更新し、「Ｓａｆａｒｉ５月号に出させて頂きましたインタビュー記事も掲載されているので、是非ご覧ください」と雑誌登場を告知した。１７７センチのスタイルでデニムコーデを着こなし、ヘアメイクでコートと印象をガラリ。フォロワーからは「るいちゃん美しすぎます〜」「やっべー、むっちゃ