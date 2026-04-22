桃鉄コラボイベント限定キーホルダーのデザインを一挙公開したJリーグは4月21日、人気ゲームシリーズとのコラボレーションイベントにおいて、限定グッズのデザインを一挙に公開した。ファンからは「これめっちゃ良い」「桃鉄コラボ嬉しい」と反響が沸き起こっている。今回の企画は「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」と『桃太郎電鉄』のコラボイベントとして開催される。公開されたのは、ともに「東」と「西」に分かれたデザイ