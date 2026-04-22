三笘薫が見せた技ありプレーに注目イングランド1部ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫は、現地時間に行われたプレミアリーグ第26節のチェルシー戦に先発出場し、3-0の快勝に貢献した。この試合で三笘が見せた華麗テクニックが「ロナウジーニョのよう」「魔法使い」など注目を集めている。三笘は前節のトッテナム戦に続くゴールを狙ったが惜しくもゴールを奪えなかった。それでも随所で存在感を見せて好調をアピール。6月に