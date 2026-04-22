記事ポイント「荒木さん家のブリ」のTikTok Shop公式アカウントが2026年4月22日に開設動画やLIVE配信を通じて商品情報を伝え、そのまま購入できる新たな販売導線を展開ブリスペアリブとブリホルモンを各3袋3,900円（税込）で販売勇進が、自社ブランド「荒木さん家のブリ」を取り扱うTikTok Shop公式アカウントを2026年4月22日に開設します。ショート動画やLIVE配信で商品の魅力や活用シーンを伝えながら、そのまま購入につなげられ