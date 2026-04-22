「Old Fashioned USB Type-C」 MOONDROPは、40mm径ダイナミックドライバーを搭載した水月雨/MOONDROPのレトロスタイルヘッドフォン「Old Fashioned」のバリエーションモデルとして、USB-C接続に対応した「Old Fashioned USB Type-C」を、4月22日に発売した。価格は5,940円。 2月に先行発売した3.5mm接続モデルのアナログな響きと装着感を継承したというモデル。USB-C版では、高音質マイク内蔵リモコンが追加搭