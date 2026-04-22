東京・文京区の「東京ドームシティ」で、24歳の女性従業員がアトラクションに体を挟まれ死亡した事故で、警視庁は安全管理に問題がなかったかなどを調べるため、けさから現場検証を行っています。きのう正午前、「東京ドームシティ」のアトラクション「フライングバルーン」で従業員の上村妃奈さん（24）が支柱の点検をしていたところ、支柱の最上部から突然落下してきた座席に挟まれ、死亡しました。現場ではけさから、警視庁の捜