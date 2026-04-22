アイドルグループ・乃木坂46の菅原咲月（20）が22日、都内で行われた映画『時をかける少女 4K デジタル修復版』先行上映会＆スペシャルイベントに登場。イベントでは『セーラー服と機関銃』が2027年に舞台化することが明かされ、菅原が舞台で初の単独主演を務めることがサプライズ発表された。【全身ショット】スタイル抜群！舞台主演が決定した菅原咲月そして、赤川次郎氏原作の小説『セーラー服と機関銃』は、1981年に同名タ