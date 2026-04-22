ステージ4の「下咽頭がん」であることを公表している、タレントの見栄晴さんが自身のインスタグラムを更新。萩本欽一さんが所有する繁殖牝馬が出産したことを報告しました。【写真を見る】【 見栄晴 】萩本欽一さん所有の繁殖牝馬の出産を報告「欽ちゃんをG１の舞台へ連れて行って欲しい」「欽ちゃんファミリーの夢です」見栄晴さんは「産まれました!!祝」と題して、母馬に寄り添うように立つ仔馬の画像を投稿。 「昨日、大