パリ五輪フェンシング女子サーブル団体で銅メダルの江村美咲（27＝立飛ホールディングス）が、21日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。パリ五輪開会式で旗手を務めた際のバッシングについて語った。アスリートへの容姿批判が話題となると、江村は「自分はパリ五輪の旗手をやったことが大きくて」と切り出した。「目立つ髪色がっていうのが」と金髪であったため「“日本代表なのに金