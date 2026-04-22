刑事裁判のやり直し＝「再審」制度を見直すための法律の改正案をめぐり、法務省が再審開始決定に対する検察官抗告の「原則禁止」を、修正案に盛り込むことを検討していることが分かりました。「再審」制度を見直すための法律の改正案では、裁判所が再審開始を決めた場合に、検察官が不服を申し立てる「抗告」を認めているため、自民党内から「審理の長期化につながる」として、抗告の禁止を求める意見が上がっています。こうした声