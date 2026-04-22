ロックバンドHi−STANDARDのボーカル、ベースの難波章浩（55）が22日、Xを更新。同バンドの音楽性や活動をめぐる論争に思いをつづった。同バンドをめぐっては音楽ファンの間でしばしば「パンクか否か」といった論争が繰り返されてきたが、昨年12月から開催されたツアーが19日の神奈川・Kアリーナ横浜公演をもって終了したタイミングで再燃。難波は「ハイスタがパンクじゃないなら何でしょう？」と疑問を投げかけた。続く投稿では