龍玄とし（Toshl）が22日、Xを更新し、21日に横浜スタジアムで行われたDeNA−阪神戦が4時間21分と長時間にわたり、試合後のライブが中止になったことについて言及。「試合後のライブは不開催となり残念でしたが、野球はやっぱりおもしろい！そして、ファンの皆様の情熱も凄くて、感動しました」と、ライブの不開催をを惜しみつつ、野球の面白さに感動したとつづった。「貴重な機会をいただいたことに、心より感謝申し上げます。応