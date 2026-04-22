犬が『こっち来て』と言っている鳴き方５選 犬たちは私たち飼い主とさまざまな方法でコミュニケーションを取りますが、その主な方法といえば「鳴く」「吠える」です。ここでは、犬が「こっちに来て」と言っているときの鳴き方を紹介するので、愛犬の気持ちを汲み取るヒントにしてください。 1.「クゥーン」「キューン」 どこか切なげに「クゥーン」「キューン」と高い声で鳴いていると