ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。ちぎって、並べて、かけたらレンジへ！春キャベツと豚肉を重ねて蒸すだけで完成！間違いない組み合わせにチーズを加えたトマトソース味。見た目も華やかなレンチン料理です。忙しい日でも、包丁を使わずに、材料を重ねてチンするだけでメインのおかずが出来ちゃうレシピをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら春キャベツと豚肉のトマトチーズ蒸しを作るのにかかる時間約15