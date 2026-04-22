メイクのクオリティを上げてくれるマスカラコーム。ただ、金属製のものがどうしても苦手に感じていました。折りたたみ式のものにも金属製が多く持ち運びにも困っていたところ、ダイソーで良い商品を発見。コンパクトで持ち運びやすいだけでなく、快適に使える仕様なのが嬉しいかぎり♡良いお買い物をしました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マスカラコーム（折りたたみ）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソ