今回ご紹介するのは、ダイソーのインテリアアイテム。なんとガラスの容器、小石、造花があらかじめセットされている、完成された商品です。本物はお手入れが必要だったり、フェイクでも自分でアレンジするにはハードルが高いですよね…。でもこれなら買ってきて置くだけなんです！220円（税込）とお手頃商品ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：小花ポット価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：45504