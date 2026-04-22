セリアでアルミ素材の詰め替えパウチを見つけました！デリケートなスキンケア用品も安心して持ち運べるのが特徴。使い捨てタイプなので扱いも楽で、片付けの手間が省けます。マチがないフラットな形状で、ポーチにすっぽり収まりやすいのも嬉しいポイント！旅行の際は帰りの荷物を減らせて快適に使えますよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：使い切りアルミパウチ20ml 3枚入価格：￥110（税込）サイズ（約）：8.5×9cm販