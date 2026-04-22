歌舞伎役者の市川團十郎さんは4月21日、自身のInstagramを更新。長女・堀越麗禾さんと、ディズニーデートをしたことを報告しました。【写真】シンデレラ城前でほほ笑む長女「大人っぽくなりましたね！」團十郎さんは「麗禾とデートディズニーワールド」とつづり、3枚の写真を投稿。麗禾さんと、東京ディズニーランドを訪れた時の様子です。2枚目は麗禾さんのソロショットで、眼鏡を掛けたかわいらしい姿を見せています。3枚目では