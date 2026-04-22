お笑いコンビ・錦鯉の長谷川雅紀さんは4月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。東京ディズニーシーでポップコーンを食べる様子を披露しました。【写真】長谷川雅紀がポップコーンを食べる様子「絶対ポップコーン吐き出してる写真の連写」長谷川さんは「ディズニーシー25周年おめでとうございます！！！」とつづり、4枚の写真を投稿。1、2枚目は、ポップコーンケースを抱えた長谷川さんがポップコーンを食べている無邪気な様子です。