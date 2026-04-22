「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「2026年ネクストブレイク男性タレントランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：寺西拓人（timelesz）2位はアイドルグループ・timeleszの寺西拓人さんでした。2025年2月にオーディションを経てグループへ加入し、同8月度の認知度上昇率で30代俳優