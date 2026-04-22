クロスプラスが展開する、暑熱対策に特化した帽子ブランド「−TEN°（マイナステン）」から今年春夏新作として2アイテムを、4月中旬から同社ECサイトで販売を開始した。「−TEN°（マイナステン）」は、帽子の内側に、赤外線を反射するアルミフィルム糸を使用した特殊アルミ生地を採用した。遮熱性実験として、特殊アルミ生地が含まれる加工生地・未加工生地に、それぞれ光を照射して30分間の上昇温度を比べた結果、最大で−10℃の