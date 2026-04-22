グンゼは、日本製、天然素材にこだわったブランド「the GUNZE（ザ グンゼ）」から、「綿100％リブグループ」を新たに展開する。同商品は、メンズ・レディース展開の綿100％インナー。脇縫いなし・洗濯タグなしで肌への刺激を軽減し、トレンドのリブ素材でアウター見えも叶える。レディースのハーフトップは、グンゼ史上初の「一体型接着カップ」を採用したことで、綿100％かつ胸回りの縫い目ゼロを実現するだけでなく、カップのズ