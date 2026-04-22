俳優の羽田美智子（57）が21日、自身のインスタグラムを更新。「愛する姪が結婚しました」と報告し、クラシカルな雰囲気ただよう姪のウェディングフォトを公開した。【写真】「素敵なおふたりですね〜」羽田美智子が公開、“先祖が建てた建物”で撮影した姪のウェディングフォト羽田は「先祖が建てた建物の前で結婚を報告したいと2人で決めたみたいで、、水戸の茨城県歴史博物館の前でご報告を、、おじいちゃん達喜んでると思