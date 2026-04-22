「塩＆柑橘ゼリー」JR東日本クロスステーション ウォータービジネスカンパニーは、エキナカを中心に展開しているacure＜アキュア＞のオリジナル飲料ブランドacure made＜アキュアメイド＞から、「塩＆柑橘ゼリー」を、4月28日に発売する。2023年から2025年まで、夏季の熱中症対策飲料として好評を得た「塩＆柑橘 500ml ペットボトル」が、今年は装いも新たに295gペットボトルの「ゼリー飲料」として登場する。伯方の塩と愛媛県産河