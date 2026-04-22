すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、4月28日午前9時から、「スパイシーキーマカレー丼」を販売する。スパイシーな味わいがこれからの暑くなる時期にぴったりの「スパイシーキーマカレー丼」が、今年もすき家に登場する。「スパイシーキーマカレー丼」は、ごはんに具沢山なキーマカレーやレタスをのせ、おんたまを添えた商品。キーマカレーは、鶏と豚の合い挽き肉、大豆ミート、玉ねぎ、夏野菜のナスや赤ピーマンを使い、