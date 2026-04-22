アイドルグループ・日向坂46の17thシングル「Kind of love」（5月20日発売）のCD収録楽曲、歌唱メンバー、特典映像の全貌が明らかになり、あわせてバックカバーも解禁となった。【画像】日向坂46『Kind of love』バックカバー5点が初解禁今作の表題曲『Kind of love』は、四期生の藤嶌果歩が初単独センターを務める楽曲で、すでに各音楽配信サイトにて配信がスタートしている。そして、全形態共通のカップリング曲として、四期