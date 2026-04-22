元HiHi Jetsで、横浜発ギフトスイーツブランド「横浜バニラ」の代表取締役CEOを務める高橋優斗（※高＝はしごだか）が22日、都内で行われた“笑顔花咲く横浜感謝祭”『ハマフェスY167』開催記念発表会に登壇した。【写真】2年目の貫禄も…真剣な表情で話す高橋優斗高橋は今年、横浜食材を使用したカレー「ハマフェスカレー」として、地元の名店・ポンパドウルとコラボし、横浜産のじゃがいもを使ったカレーパン「ハマるひとく