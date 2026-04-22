「フカヒレと上湯を味わう 初夏の味覚ランチ＆ディナー」ロイヤルパークホテルは、5月7日〜6月30日の期間限定で、B1F中国料理「桂花苑」において「フカヒレと上湯を味わう 初夏の味覚ランチ＆ディナー」を発売する。また、5月7日〜9月30日の夏季限定で「涼麺」を提供する。中国料理「桂花苑」では、フカヒレと伝統の上湯スープの香りを堪能できる、初夏限定コースを用意した。季節の訪れを感じさせる食材を織り込み、軽やかさと味