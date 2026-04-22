秋元康氏が「これがオーラかと思った」という体験談を語るレジェンドとは誰なのか。深夜のラジオ局で感じた“異様な存在感”を振り返り、オーラランキングは「1位」「ぶっちぎり」と断言した。秋元康氏○「もうね、これがオーラかと思った」YouTubeチャンネル『鈴木おさむに全部ハナシます!!』で21日に公開された動画「『秋元康は5人いる?』勝ち続ける天才の仕事術、全て話してもらいました」にゲスト出演した秋元康氏。自身のキャ